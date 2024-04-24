Переработка нефти упала, но есть "нюанс": в ISW оценили последствия ударов дронов по России

Удары неизвестных БПЛА и недавнее наводнение в России снизили показатель еженедельной переработки нефти страной-агрессором. Однако дроновые атаки "еще не оказали существенного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство, а также на внутренние российские или международные поставки сырой нефти и дистиллятных продуктов".

Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 23 апреля. Также аналитики отметили, что нет никаких признаков того, что ограничения в производстве Россией бензина существенны для стоимости на международном рынке.

В ISW обратили внимание на новую публикацию Bloomberg. Агентство сообщило, что в РФ уровень переработки нефти в неделю упал до 11-месячного минимума. По состоянию на середину апреля 2024 года страна-агрессор перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в день – на 10 тысяч баррелей меньше, чем в среднем в начале текущего месяца.

С января Россия ежедневно перерабатывала 1,23 миллиона баррелей сырой нефти на НПЗ, которые ранее были атакованы дронами. Это на 280 тысяч баррелей меньше, чем до ударов беспилотников в конце января 2024-го.

По предварительным оценкам, по состоянию на 2 апреля "бавовна", которую принесли БПЛА, остановила 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей Российской Федерации.

Помимо этого, потоп в Оренбургской области вынудил Орский нефтеперерабатывающий завод остановиться до 7 апреля. В Reuters есть данные, что этот НПЗ возобновил полную работу 23-го числа.

Аналитики ISW считают, что общая ситуация, вероятно, вынудила РФ импортировать бензин из Казахстана и Беларуси в начале апреля, чтобы решить проблему дефицита и попытаться предотвратить рост внутренних цен на топливо. На международный рынок существенного влияния не было.

Российские официальные лица признавали: сокращение первичной переработки нефти в 2024 году, скорее всего, приведет к увеличению экспорта российской сырой нефти, поскольку страна не сможет вести переработку в прежнем объеме.

Если Украина продолжит операции по НПЗ РФ, это может "вывести из строя и нарушить работу большей части российских нефтеперерабатывающих мощностей, а также нанести критические ограничения на российскую нефтепереработку, что начнет существенно влиять на производство дистиллятных продуктов в России", добавили в Институте изучения войны.

Как писал OBOZ.UA, Российская Федерация все же смогла отремонтировать некоторые из главных нефтеперерабатывающих заводов, которые ранее были атакованы БПЛА, считают в Reuters.

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