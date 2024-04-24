Под ударом были нефтебаза и металлургический завод: в РФ пожаловались на новую атаку дронов, вспыхнули пожары. Видео

Ночью 24 апреля Смоленскую и Липецкую области России атаковали беспилотники. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

Об атаке, в частности, сообщил в Telegram губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, с воздушными целями на территории Смоленского и Ярцевского районов боролись ПВО ВС России.

Анохин подтвердил, что возгорания произошли на топливо-энергетических объектах в двух районах Смоленской области после атаки БпЛА.

Жители Смоленской области сообщили в соцсетях, что в результате удара "дронов ВСУ" была поражена нефтебаза возле села Раздорово (около 20 км от Смоленска). В результате атаки БПЛА произошел взрыв, на объекте начался сильный пожар.

РосСМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что первый взрыв там раздался в 3:15 ночи. Приблизительно через 15 минут раздался еще один, после чего в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырех утра было слышно еще несколько громких "хлопков".

В Липецкой области, по словам губернатора Игоря Артамонова, был введен режим "Угрозы атаки БПЛА". Он отметил, что целью дронов там стала "инфраструктура в промышленной зоне Липецка".

"Объект был единичный, угрозы атаки жилмассива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА", – отметил чиновник.

Как сообщили в соцсетях жители Липецка, БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Подтверждений этой информации пока нет. Этот объект уже был под ударом дронов в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 23 апреля, в Чернянском районе Белгородской области раздавались взрывы. После этого в районе села Волоконовка вспыхнул сильный пожар.

– По данным издания Bloomberg, нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ выдавали только 5,23 млн продукции в сутки, что почти с самым низким уровнем с мая 2023-го. Ключевой причиной падения стали ремонты заводов, пострадавших от атак беспилотников СБУ.

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