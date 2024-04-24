"Все по плану?" Россияне устроили истерику из-за атаки дронов на нефтебазу и обеспокоились из-за цен на бензин

Россиян поразила эффективная атака БПЛА по их стране в ночь на 24 апреля. После прилетов в Смоленской и Воронежской областях многие начали спрашивать в соцсетях, где ПВО и повысятся ли цены на бензин.

В то же время некоторые фанатики "СВО" потребовали ответных ударов по Украине, в том числе по Киеву или энергетической инфраструктуре государства. Реакцию жителей России на очередную "бавовну" OBOZ.UA отследил в Telegram-каналах агрессора.

Масштабный пожар на нефтебазе в Смоленской области встревожил местных жителей, которые писали о громких "хлопках". Также в РФ интересуются, повлияют ли атаки на стоимость топлива.

"Сейчас цены будут спецом повышать на бензин", "Значит, накинут на цену бензина еще пару рубликов", – пишут читатели российских пабликов.

Многие считают, что в РФ делают недостаточно для защиты страны. У россиян возникли вопросы, как дроны смогли пролететь такое большое расстояние.

"Пусть олигархи чесаться начинают, уже могли бы на свои деньги охрану организовать... Все жмутся", "А почему они вообще пропускают БПЛА, уже не в первый раз", "Им некогда заниматься ПВО для НПЗ, они сейчас взятками заняты для красивой аристократической жизни в Англии и Франции!" – пишут комментаторы.

Отдельные пользователи сети высмеяли роспропаганду, которая неохотно признавала "хлопки" и "задымления". А минобороны государства-агрессора тем временем отчиталось о сбитых беспилотниках (таких якобы было восемь). Пресс-служба не уточнила, сколько дронов ликвидировать не удалось.

"В Смоленске нефтебазы лучше чем ПВО работают", "Все сбили снова, только осколки случайно попали?" "И опять ПВО сбило. А загорелось от осколков, как всегда. Одни [вруны]", "Все идет по плану", "Это снова обломки?" "Где удары по ф*шистскому Киеву?" – возмущаются россияне.

Напомним: власти РФ подтвердили пожары на топливо-энергетических объектах в двух районах Смоленской области после атаки беспилотников. В Воронежской области также были прилеты, возможно, по объекту нефтяной промышленности.

Как писал OBOZ.UA, нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) в России в апреле выдавали лишь 5,23 млн продукции в сутки, что является почти самым низким уровнем с мая-2023. Ключевой причиной падения стали ремонты заводов, пострадавших от атак БПЛА.

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