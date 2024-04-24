На Белгородщине раздались взрывы и вспыхнул пожар: сообщают об атаке дронов. Фото и видео

Вечером во вторник, 23 апреля, в Чернянском районе Белгородской области звучали взрывы. После этого в районе села Волоконовка вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщали в местных пабликах. По предварительной информации, Белгородщину атаковали БПЛА, что и стало причиной пожара.

"В прошлый раз беспилотники атаковали электроподстанцию в районе села, в результате чего начался сильный пожар. Что горит в этот раз – пока неизвестно", – писали в сети. Позже стало известно, что загорелось поле, в которое упал беспилотник, огонь подступал к жилым домам.

В минобороны РФ заявили, что над территорией Белгородской области был уничтожен БПЛА. Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков уточнил, что это произошло в Чернянском районе.

Он заявил, что пострадавших нет, однако добавил, что информация о последствиях уточняется.

"В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован", – написал Гладков.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля в городе Старый Оскол Белгородской области прогремел взрыв. После него вспыхнул пожар на подстанции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!