В Германии заявили, что Путина арестуют в случае его визита в страну: МУС быстро свяжется с Интерполом

В случае приезда президента России Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

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Германия обязана сделать это, поскольку ратифицировала Римский статут – и государство будет неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, пишет Bild.

По словам министра юстиции Германии, его государство намерено выполнить требования ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, в том числе и в отношении Путина. Поэтому если российский диктатор, подозреваемый в совершении тяжкого международного преступления, ступит на немецкую землю – он должен быть готов, что его задержат и оправят в Гаагу.

Ровно то же самое ожидает президента РФ и на территории других свыше 120 стран, ратифицировавших Римский статут.

"Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и договаривающимися государствами и потребует принудительного исполнения. Затем Германия обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его МУС", – заявил он.

Министр юстиции Германии также отметил, что МУС наделен полномочиями предпринимать действия в отношении целых государств.

Напомним, накануне, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в частности, несовершеннолетних.

За более чем год полномасштабной агрессии при полном содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у части из которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

Примечательно, что ряд мировых лидеров уже высказались в поддержку решения МУС, среди них – президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.