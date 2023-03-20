Будет действовать до конца его жизни: прокурор Гааги сделал важное уточнение по поводу ордера на арест Путина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина будет действовать до конца жизни диктатора. По его словам, первоначально суд рассматривал возможность сохранения ордера на арест в секрете, но решил обнародовать, чтобы попытаться остановить совершение новых преступлений.

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Хан подчеркнул, что россияне не должны продолжать депортировать украинских детей и обращаться с ними как с военными трофеями. Об этом сообщает BBC.

По словам прокурора МУС, для этого вида преступлений не нужно быть юристом – нужно быть человеком, чтобы понять, насколько вопиющими являются действия россиян в отношении украинских детей. Также он подчеркнул, что ордер будет действовать, пока Путин не предстанет перед судом или не умрет.

"Он останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан суду и не будет оправдан. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", – сказал прокурор.

Напомним, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного криминального суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

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