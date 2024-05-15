Путин пытается мобилизовать российскую экономику: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями преемника Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин намерен мобилизовать экономику и оборонную промышленность РФ для поддержки длительной войны в Украине и, возможно, подготовки к предстоящей конфронтации с НАТО. Именно поэтому он назначил на должность министра обороны экономиста без военного опыта Андрея Белоусова.

Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Во время выступления в Совете Федерации 14 мая новый глава минобороны наметил ожидаемые им и Путиным приоритеты для ведомства.

Белоусов заявил, что Путин поставил перед ним две задачи: обеспечить полную интеграцию российской военной экономики в общую российскую экономику и сделать российское МО максимально открытым для инноваций. "Самым актуальным вопросом" террористического российского ведомства он назвал оснащение и снабжение российских войск современной техникой, боеприпасами, ракетами, средствами связи, беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также Белоусов назвал своими приоритетами:

– выполнение гособоронзаказа на 2025 год;

– ежегодный запрос минобороны России на новое вооружение и технику по российскому ОПК,

– подбор кадров.

В то же время министр отметил, что нет необходимости обсуждать "чрезвычайные меры", например, частичную или всеобщую мобилизацию российских граждан.

"Определенные Белоусовым приоритеты в значительной степени согласуются с оценкой ISW о том, что его назначение указывает на намерения Путина принимать значительные меры по мобилизации российской экономики и оборонной промышленности для поддержки длительной войны в Украине и, возможно, подготовки к предстоящей конфронтации с НАТО", – отметили аналитики

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что кадровые изменения в министерстве обороны РФ начали происходить за неделю до того, как диктатор Владимир Путин решил уволить главу террористического ведомства Сергея Шойгу. В отставку подали заместители министра обороны, причастные к коррупционным скандалам, чем кремлевский лидер и воспользовался.

– Россияне устроили в пропагандистских Telegram-каналах истерику из-за назначения Белоусова министром обороны. Большинство из них возмущено, что теперь террористическим ведомством будет руководить экономист.

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