Разведка Британии дала прогноз, повлияет ли назначение Белоусова вместо Шойгу на ход войны против Украины
Одной из причин смены руководителя министерства обороны РФ из Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, вероятно, есть желание Кремля преодолеть значительную коррупцию в ведомстве. Однако, ввиду ее масштабов, новоназначенный министр вряд ли достигнет здесь впечатляющих успехов.
В то же время руководство генштаба РФ осталось неприкосновенным, поэтому не стоит также ожидать изменений в ходе российской агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на данные разведки заявили в Министерстве обороны Великобритании.
После "победы на выборах" и "инаугурации" российский диктатор Владимир Путин прибег к определенным кадровым перестановкам. Так, он заменил министра обороны РФ Сергея Шойгу, много лет занимавшего должность, на Андрея Белоусова, который до этого занимал был первым вице-премьер-министром.
Шойгу Путин отправил возглавлять Совбез России, а Николай Патрушев, который был секретарем СБ РФ ранее, стал помощником так называемого президента.
В МО Британии напомнили, что и Патрушев, и Шойгу являются влиятельными и давними союзниками президента России Путина. О Белоусове же известно, что он профессиональный экономист без военного опыта (как, в конце концов, по данным российских СМИ, и сам Шойгу, которому возглавлять МО РФ не помешало даже отсутствие срочной службы).
С января 2020 года и вплоть до назначения главой МО РФ Белоусов трудился в должности первого вице-премьер-министра. До этого – был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам.
"По всей вероятности, он предназначен для обеспечения большей эффективности расходов на оборону и обеспечения более тесной координации между отраслями оборонной промышленности и потребностями вооруженных сил. Это, вероятно, окажется чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском минобороны и вооруженных силах. Замминистра обороны Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в коррупции, а руководителя Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали 14 мая 2024 года по подозрению в причастности к взяточнической схеме", – отметили в МО Британии.
В то же время, в британском оборонном ведомстве крайне скептически оценивают возможное влияние нового министра обороны на ситуацию на передовой в Украине. Поскольку изменений в руководящем составе российского генерального штаба не произошло и, судя по заявлению Путина, не будет, назначение Белоусова на ситуацию на поле боя "серьезного немедленного влияния" не будет. И привычный российский подход к ведению войны будет сохраняться и дальше.
Напомним, ранее разведка Британии объяснила, почему оккупанты пошли в наступление на Харьковщине. Также в МО Британии оценили угрозу Харькову.
Кроме того, в МО Великобритании объяснили, почему оккупанты стали чаще использовать вездеходы и мотоциклы на фронте.
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