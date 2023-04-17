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В Москве вспыхнул мощный пожар в районе ТЭЦ, поднялся столб дыма. Видео
В Москве в понедельник, 16 апреля, вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в районе ТЭЦ на Бережковской набережной, в центре столицы РФ.
Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на свидетельства очевидцев. На видео с места события видно мощное задымление.
К месту съехались пожарные машины.
Тем временем в МЧС России заявили, что огонь якобы охватил кафе восточной кухни в административном здании. Со слов администрации людей там нет.
Площадь пожара – 200 квадратных метров.
Известно, что на Бережковской набережной расположена ТЭЦ-12, которая входит в состав ПАО "Мосэнерго".
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