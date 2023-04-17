В Москве вспыхнул мощный пожар в районе ТЭЦ, поднялся столб дыма. Видео

В Москве в понедельник, 16 апреля, вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в районе ТЭЦ на Бережковской набережной, в центре столицы РФ.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на свидетельства очевидцев. На видео с места события видно мощное задымление.

К месту съехались пожарные машины.

Тем временем в МЧС России заявили, что огонь якобы охватил кафе восточной кухни в административном здании. Со слов администрации людей там нет.

Площадь пожара – 200 квадратных метров.

Известно, что на Бережковской набережной расположена ТЭЦ-12, которая входит в состав ПАО "Мосэнерго".

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