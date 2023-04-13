В Подмосковье ночью произошел мощный пожар: поднялась стена огня и дыма. Видео

В подмосковном городе Химки (РФ) в ночь на 13 апреля загорелся фермерский рынок. Рядом с ним расположена АЗС "Газпромнефть", поэтому существовала угроза, что огонь перекинется на подземные резервуары с топливом.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что пламя в здании 14а по Новокуркинскому шоссе заметили около 3:30 в четверг. В экстренные службы позвонили очевидцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Павильон, который загорелся, был деревянным, размером 100 на 50 м. Пламя поднималось высоко над зданием, о чем свидетельствуют фото и видео с места ЧП.

Пожарная служба отчиталась, что возгорание было локализовано на площади 300 кв. м в 4:21 утра. К 5:47 спасатели ликвидировали открытое горение.

На месте инцидента работали 13 единиц техники и 42 сотрудника МЧС. Из-за пожара было полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.

О том, что стало причиной возгорания, данных нет. Люди не пострадали, как и расположенные рядом торговый центр и заправка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 11 апреля в российском Екатеринбурге с неба упал неизвестный объект. Он был похож на метеорит, но пока не подтверждено, что это был именно он. После этого загорелась трава и на ней появились круги от огня.

– 10 апреля в подмосковном Нахабино в России раздался взрыв. По предварительным данным, на складе с запчастями на улице Панфилова взлетел на воздух якобы кислородный баллон, после чего начался пожар.

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