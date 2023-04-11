Врезался в забор и взорвался: в Белгороде заявили об атаке БПЛА на аэропорт

В России заявили об атаке беспилотника на аэропорт имени Шухова в Белгороде. БПЛА самолетного типа с бомбой якобы упал у забора аэропорта и взорвался.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, жертв и пострадавших нет, однако аэропорт прекратил работу. Взрыв якобы повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

По данным ASTRA, инцидент произошел еще вчера, 10 апреля, в 16:30.

Сейчас специалисты обследуют обломки БПЛА и место взрыва.

Аэропорт имени Шухова находится в 35 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 апреля в Нахабино под Москвой произошел взрыв и масштабный пожар на складе с запчастями. Над местом происшествия поднялось огромное черное облако дыма.

– Тогда же в центре Москвы прогремел взрыв. На Миусской площади, рядом с Общественной палатой России, обнаружили воронку.

– 5 апреля взрыв произошел в Курске, несколько населенных пунктов района остались без электричества.

– Вечером того же дня в Москве загорелось здание минобороны РФ. Возгорание началось с кабинета на третьем этаже.

– 7 апреля взрывы прогремели в Воронеже вблизи авиационного завода.