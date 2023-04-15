В российской Казани 'бавовна' у танкового полигона: в сети утверждают о многих жертвах

В столице Республики Татарстан в составе РФ Казани произошел взрыв на территории танкового полигона. Местные жители свидетельствуют о громком "хлопке", после чего над городом поднялся столп дыма, виднеющийся за десятки километров.

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Об этом сообщили российские СМИ. Предварительно взрыв привел к жертвам и раненым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я сначала не поверил, но вот выехал на трассу, вижу, действительно серьезный пожар. Говорят, что прямо на полигоне сразу погибло 30 человек, ее не меньше 70 людей получили травмы", – говорит очевидец.

В то же время, по словам представителей МЧС России в регионе, никаких сообщений им о таком происшествии не поступало. Распространяющуюся информацию с фото- и видеокадрами спасатели не подтверждают и не опровергают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля в российском Курске произошла очередная "бавовна". Местные жители сообщали, что слышали мощный взрыв, а также видели яркую вспышку в небе.