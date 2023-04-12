В Белгородской области заявили об атаке дрона ВСУ на свинокомплекс и обстреле зданий: якобы погибли около 180 животных

В России заявили, якобы украинский беспилотник атаковал свинокомплекс в Белгородской области в 3 км от границы с Украиной. А вскоре предприятие якобы подверглось обстрелу.

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РосСМИ утверждают, что 179 свиней убиты, еще 150 ранены. По словам пропагандистов, "дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины" якобы атаковал "Агро-Белогорье" около 9 утра во вторник, 11 апреля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сначала на территорию предприятия залетел БПЛА – взрывом повредило камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса.

А днем по корпусам "Агро-Белогорья" якобы было выпущено пять мин.

Разрушения есть в трех корпусах, поврежден газопровод.

В среду, 12 апреля, сотрудники предприятия разгребают завалы и пытаются спасти раненых и контуженых свиней, пишут росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что РФ нередко использует сельхозпредприятия в военных целях. Там оккупанты хранят боеприпасы. В связи с этим "бавовна" происходит на зернохранилищах и птицефабриках.

– 11 апреля в Белгороде заявили об атаке БПЛА на аэропорт имени Шухова. Беспилотник якобы врезался в забор и взорвался, аэропорт прекращал работу.

– В Москве заметили непонятное пятно в небе. Объект не похож на тарелку НЛО, но был довольно крупным.

– В Екатеринбурге после прилета неизвестного объекта вспыхнул пожар. Предмет был похож на метеорит, но не подтверждено, что это был именно он.