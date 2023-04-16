В Брянске упал беспилотник со взрывчаткой – росСМИ

России заявили об очередной атаке беспилотника на Брянск. БПЛА, начиненный взрывчаткой, якобы упал в лесополосе возле электроподстанции.

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Об этом утверждают российские СМИ. Как пишет Telegram-канал Baza, обломки "неизвестного летательного аппарата самолетного типа" обнаружил местный житель.

Они лежали в лесу, примерно в 5 км от дома № 100 по улице Абашева.

Среди обломков якобы был обнаружена и бомба: предположительно, БПЛА нес заряд из пластичного взрывчатого вещества, пишет Baza.

В то же время пропагандистский ресурс SHOT уточняет, что беспилотник обнаружили "на окраине города, в лесополосе в районе улицы Абашева, недалеко от электрической подстанции Мамоновская".

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