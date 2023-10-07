В Москве пожаловались на атаку беспилотника: аэропорты не работают

В ночь на 7 октября в столице России Москве заявили о новой атаке беспилотника. Дрон якобы сбили ПВО в Истринском районе. Несмотря на это, в городе объявили режим "Ковер" и закрыли аэропорты "Внуково" и "Шереметьево".

О работе противовоздушной обороны в Истринском городском округе сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что разрушений и пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают специалисты экстренных служб.

После этого сообщение в столице объявили режим "Ковер" и закрыли аэропорты: по меньшей мере 9 рейсов перенесли, еще два отменили. Также восемь самолетов задерживают вылет в Домодедово и Шереметьево.

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Напомним, 27 сентября в российском городе Щелково в Московской области раздался мощный взрыв, после чего поднялся дым. Пожар начался в районе военного аэродрома "Чкаловский".

5 октября взрывы прогремели в Белгороде и Белгородском районе. Там заявили об очередной атаке беспилотников. Речь идет якобы о шести БПЛА и все, как обычно утверждают в России, были сбиты российской противовоздушной обороной. Но на место оперативно выехали соответствующие службы, чтобы уточнить информацию о последствиях на земле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В СБУ сообщили, что атака боевых украинских беспилотников в российской Курской области обесточила стратегические военные объекты противника. Они были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково, по которым и был нанесен удар.

– 4 октября в российском Красноярске раздался взрыв. На территории алюминиевого завода вспыхнул пожар.

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