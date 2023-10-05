Без электроэнергии остались важные военные объекты врага: в СБУ раскрыли детали атаки на Курскую область

В результате атаки боевых беспилотников Сил обороны Украины в российской Курской области обесточены стратегические военные объекты противника. Они были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково, по которым и был нанесен удар.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Службе безопасности Украины. В условиях подготовки к осенне-зимнему периоду жителям этого региона придется активно перенимать прошлогодний опыт блекаутов украинцев.

Это уже не первый блекаут в Курской области от наших защитников в СБУ. Предыдущий был 29, а до этого – 26 сентября. Тогда поразили электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общей сложности Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак на вражескую инфраструктуру.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, момент взрыва и яркой вспышки в Курской области в ночь на 5 октября попал на видео с камер наблюдения. Telegram-канал Baza на утро уточнил, что из-за атаки беспилотников почти 70 населенных пунктов региона остались без света.

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