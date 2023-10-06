В Белгороде ночью была 'бавовна': в РФ пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об 'успехах'

В стране-агрессоре России вечером в четверг, 5 октября, в очередной раз пожаловались на взрывы. Их было слышно в Белгороде и Белгородском районе.

Российские пропагандистские каналы публиковали видео громких звуков в регионе. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдал, что район был атакован беспилотниками.

По его словам, речь идет якобы про шесть БПЛА и все, как и обычно утверждают в России, были сбиты российский противовоздушной обороной.

Видео дня

Представитель оккупантов и преступников отметил, что по предварительным данным пострадавших нет. Однако на место оперативно выехали соответствующие службы, чтобы "уточнить информацию о последствиях земли".

В то же время, в местных каналах появились кадры машины, которая, вероятно, пострадала из-за падения обломков дронов.

К слову, российские пропагандисты днем сообщили, что полицию Белгородской области перевели на усиленный режим с 6 по 9 октября.

По данным РоСМИ, в регионе появятся "дополнительные посты и усиленные наряды и круглосуточное дежурство из-за угроз диверсий и ударов с БПЛА".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ рассказали, что в результате атаки боевых беспилотников ВСУ в российской Курской области обесточены стратегические военные объекты РФ. Они были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково, по которым и был нанесен удар.

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