В Курской области пожаловались на атаку дрона: вспыхнул трансформатор, пять сел остались без света

В стране-агрессоре РФ во время своих ударов по Украине в очередной раз пожаловались на атаку дронов якобы на их территорию. На этот раз ночью 29 сентября беспилотник якобы сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области.

Россияне заявили о пожаре трансформатора, из-за которого в ряде населенных пунктов исчез свет. Во всем пропагандисты обвинили "дрон ВСУ".

По их данным, тот "сбросил" сразу "два взрывных снаряда" на подстанцию, расположенную в слободе Белой.

"Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница. На месте работают спасатели", – заявил губернатор области Роман Старовойт.

Видео дня

Хотя перед тем, когда местные жители жаловались на громкую ночь, чиновник утверждал, что там "работала система ПВО", и просил россиян "сохранять спокойствие".

В российских Telegram-каналах распространили видео, на которых на фоне темной ночи слышен только, как они говорят, глухой "хлопок" и отдаленные звуки стрельбы.

Затем губернатор признал, что в Курскую область залетел "БПЛА ВСУ". Он добавил, что на место выехали пожарные, а над возобновлением электроснабжения энергетики будут работать, "как только станет безопасно".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября россияне жаловались на "атаку дронов", якобы сбросивших бомбу на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Тогда без света осталось семь населенных пунктов.

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