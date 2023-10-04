В Красноярске вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода: до этого слышали звук взрыва. Видео

Ранним утром 4 октября в российском Красноярске раздался взрыв. На территории алюминиевого завода вспыхнул пожар.

В небо взвился столб черного дыма. Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что, согласно данным МЧС, на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составила 50 кв.

Видео дня

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) – второй крупнейший алюминиевый завод в мире. Как пишет Wikipedia, он производит 27% всего производимого в России алюминия и 1,6 % мирового производства. Входит в состав крупнейшей в мире алюминиевой компании "Русал".

Напомним, также этой ночью взрывы в России прогремели на Белгородщине и в Брянске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО и сбитии воздушных целей, хотя их количество не уточнил. Заверил, что разрушений и пострадавших в результате взрывных происшествий этой ночью в регионе якобы нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 3 октября в российском Ростове-на-Дону горел склад, где хранилась форма для военных ВС РФ. Ответственность за "бавовну" взяли на себя партизаны из движения "Скрепачъ".

– Также 3 октября россияне пожаловались на обстрелы Белгородской области. Российские пропагандисты заявили о семи прилетах по заводу "Монокристалл" в Шебекино.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!