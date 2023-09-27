В Подмосковье раздался мощный взрыв: горит аэродром 'Чкаловский'. Фото

В российском городе Щелково в Московской области в ночь на 27 сентября, раздался мощный взрыв. На месте вероятного прилета виден яркий дым.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Как утверждают в сети, пожар начался в районе военного аэродрома "Чкаловский".

Видео дня

Как известно, 18 сентября в районе "Чкаловского" диверсанты сожгли два самолета АН-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н. Как сообщили в ГУР МО Украины, этот аэродром оккупантов тщательно охраняется, но неизвестные смогли заложить взрывчатку и взорвать три воздушных судна.

Аэродром "Чкаловский" расположен в 14 км от третьей кольцевой дороги вокруг Москвы и в 30 км от Кремля. На нем также базируются правительственные суда, которые называют "самолетами судного дня".

Власти страны-агрессора пока не комментировали пожар и взрыв в Щелково.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили оккупантам "бавовну" в Московской и Калужской областях. В результате был уничтожен топливозаправщик, а также четыре единицы автомобильной техники с прицепами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!