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В "Москва-Сити" устроили срочную эвакуацию из-за "нового прилета БПЛА": что известно. Видео

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
615
В 'Москва-Сити' устроили срочную эвакуацию из-за 'нового прилета БПЛА': что известно. Видео

В Москве днем 18 августа начали массовую эвакуацию из бизнес-центра "Москва-Сити". Причиной стало якобы ложное сообщение о "прилете БПЛА".

Видео дня

Об этом пишут российские СМИ. Отмечается, что из башни А, в частности, вывели уже 2 тысячи человек, всего эвакуированы 3 тысячи человек (видео размещено внизу новости).

Эвакуация началась после того, как неизвестные позвонили в администрацию "Москвы-Сити" и сообщили об очередном ударе беспилотника.

В "Москва-Сити" устроили срочную эвакуацию из-за "нового прилета БПЛА": что известно. Видео
В "Москва-Сити" устроили срочную эвакуацию из-за "нового прилета БПЛА": что известно. Видео
В "Москва-Сити" устроили срочную эвакуацию из-за "нового прилета БПЛА": что известно. Видео

Дополняется...