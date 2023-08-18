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В "Москва-Сити" устроили срочную эвакуацию из-за "нового прилета БПЛА": что известно. Видео
В Москве днем 18 августа начали массовую эвакуацию из бизнес-центра "Москва-Сити". Причиной стало якобы ложное сообщение о "прилете БПЛА".
Об этом пишут российские СМИ. Отмечается, что из башни А, в частности, вывели уже 2 тысячи человек, всего эвакуированы 3 тысячи человек (видео размещено внизу новости).
Эвакуация началась после того, как неизвестные позвонили в администрацию "Москвы-Сити" и сообщили об очередном ударе беспилотника.
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