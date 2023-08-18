'Это просто истерика, трясутся колени': россияне рассказали об атаке БПЛА на 'Москва-Сити'. Видео

Утром 18 августа в Москве беспилотник снова атаковал бизнес-центр "Москва-Сити", где находятся башни "Эволюция" и "Федерация". Россияне, ставшие очевидцами происшествия, рассказали об увиденном.

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Как сообщают местные власти, беспилотник якобы был уничтожен силами ПВО РФ, а его обломки упали на павильон Экспоцентра. Очевидцы же рассказывают, что видели вспышку, после чего раздался громкий взрыв.

"Вот была вспышка. Я видела взрыв. Сижу рассвет встречаю" – рассказывает россиянка, которая встречала рассвет на одной из башен "Москва-Сити" и наблюдала взрыв своими глазами.

По словам девушки была видна только вспышка, после пошел серый дым.

"Вспышка и через 2 секунды взрыв, я думала, что взрывают нашу башню. Думала сейчас просто взлетим в воздух. Очень страшно, у меня до сих пор трясутся колени", – рассказывает россиянка.

Другой очевидец в момент взрыва работал в местном заведении и наблюдал пролет БПЛА над Кутузовским проспектом. Выглядела "птичка" как небольшой дрон 1,5 м на 1,5 м.

"Беспилотников как комаров развелось", – констатировал россиянин.

Напомним, что в центре российской столицы утром 18 августа в очередной раз раздался взрыв возле бизнес-центра "Москва-Сити". Его якобы "атаковал украинский дрон" – после яркой вспышки в небо над башнями поднялся столб дыма.

Взрыв в Москве раздался около 04:00 пятницы 18 августа. Пропагандисты заявили об "атаке БПЛА", сначала утверждая, что их было несколько и один точно ударил по "Экспоцентру" на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити".

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