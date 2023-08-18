Момент взрыва дрона возле 'Москва-Сити' попал на видео: на место вызвали спецслужбы

В центре российской столицы темным утром 18 августа в очередной раз раздался взрыв возле бизнес-центра "Москва-Сити". Его якобы "атаковал украинский дрон" – после яркой вспышки в небо над башнями поднялся столб дыма.

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Власти государства-террориста утверждают, что это были обломки "сбитого" беспилотника, которые попадали на крышу "Экспоцентра" – без пострадавших и почти без разрушений. А уже на рассвете к месту ЧП съехались спецслужбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что взрыв в Москве раздался около 04:00 пятницы. Пропагандисты заявили об "атаке БПЛА", сначала утверждая, что их было несколько и один точно ударил по "Экспоцентру" на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити".

В то же время российские мониторинговые каналы писали, что от удара лишь частично обрушилась внешняя стена в одном из павильонов на площади до 30 кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что на самом деле беспилотник был один и его, когда тот пролетал над городом, "уничтожили силы российской ПВО". Он убеждал, что яркий и громкий взрыв возле "Москва-Сити" – это лишь результаты падения обломков БПЛА в зоне "Экспоцентра", которые "значительных разрушений зданию не нанесли".

Об этом утверждало и минобороны РФ, обвиняя в "атаке БПЛА" Украину. Ведомство убеждало россиян, мол, дрон был поражен системой ПВО и он упал в районе Краснопресненской набережной, а "жертв и возгораний нет".

Однако уже с рассветом пропагандистские Telegram-каналы начали писать, что на место ЧП согнали российскую полицию и спецслужбы. В частности, к "Экспоценту", возле восьмого павильона которого якобы лежали обломки БПЛА, приехал Следственный комитет РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа в Москве заявили о "заминировании" всех торговых центров. Россияне выдали истерику, что виновата в этом якобы Украина.

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