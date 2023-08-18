'Где ПВО?' Россияне устроили истерику из-за атаки дрона на 'Москва-Сити' и размечтались о капитуляции Украины

В России заявили об атаке дронов на Москву в ночь на 18 августа. Один из дронов, согласно сообщениям московских властей, рухнул на "Экспоцентр" в районе "Москва-Сити", повредив нежилое здание.

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Эта новость вызвала очередную истерику у россиян: они требуют ударов по Киеву, Харькову и ядерным объектам в Украине, а также мечтают о капитуляции нашей страны. Об этом россияне пишут в комментариях к новости о падении дрона в "Москва Сити" на одном из популярных российских z-пабликов.

Утром 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил о падении "сбитого украинского БпЛА" на территории "Экспоцентра" в Москве. По его словам, "значимых разрушений в результате падения обломков БпЛА нет. Известно о повреждении фасада "Экспоцентра" на 20 "квадратах".

Однако россиян очередная атака "сбитых дронов" крайне задела. Они требуют убить всех украинцев, "равнять с землей" украинские города, инфраструктуру и мечтают о капитуляции Украины.

"Сравнять с землёй Киев и Харьков, чтобы не было желания запустить ещё", "Может по Банковой слегонца?", "Очередная жалкая потуга х*хлов наср*ть нам под дверь. Ждём выбухи в укрорейхе", "Опять порты сегодня в вечернем сериале про бомбежку Украины будет", "Данного рода новости за*бали уже, когда будем читать про капитуляцию х*хляндии? Еб*ните напалмом в точку отправки БПЛА, сколько можно терпеть это г*вно?", "Убейте всех х*хлов!" – пишут граждане государства-агрессора.

Некоторые россияне до сих пор верят в ракеты "Кинжал", объявленные российскими властями "сверхзвуковыми" и "не имеющими аналогов" – и требуют "ударов возмездия".

"А почему по Киеву не бьют? И уже давно, его не трогают?", "Может пора уже обмениваться с предупреждением? Типа, сегодня беспилотник прилетел в Мск, завтра прилетит "Кинжал" в Киев, будет поражен мост. Спустя три-четыре моста, в чубатых головах возникнет понимание, что баланс немного неправильный", – пишут комментаторы.

Россияне также никак не могут понять, почему спустя полтора года ежедневных бомбежек Украины прилетать начало и к ним. И те же, кто радовался "разрушенным зданиям и портам" в Украине, вдруг вспомнили о международном праве и о необходимости соблюдать договоренности.

"Налет украинских беспилотников на Москву – посягательство на безопасность нашего мирного населения", "Х*хлы же божились, что не будут на территорию России запускать бомбы! Амерам слово давали! Вернее режим нациков в Киеве божился. Им нельзя верить. Никаких мирных переговоров с ними. А то раны залижут, и снова бомбить начнут мирных", – гласят комментарии.

И тут же звучит предложение "х*ерачить ядерные реакторы" в Украине и наносить удары по Европе, приравняв дрон в районе "Москва Сити" к атаке на АЭС.

"Тогда наши расх*рачат все ядерные реакторы на Украине и в Европу прилетит, если быковать будут. Вроде договорились ядерку не трогать. Это конец цивилизации. А вы прям оправдываете и явно желаете атаки на ядерные объекты в городах. Видимо погибшие невинные люди и есть тот "ценный приз", о котором мечтают ваши патриоты", – написал один из комментаторов.

Кроме того, многих россиян крайне интересует, куда подевалось ПВО.

"Где ПВО?" ,"Стесняюсь спросить: а как дроны долетают до Москвы? До этого их никто не видит?", "Было бы ПВО – дрон в центр столицы не пролетел бы", "В мае была на выставке там. Охраны было куча. Как допускают подлет БПЛА в центр Москвы?" – интересуются граждане РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью возле "Москва Сити" прогремели взрывы, на месте валил дым. Как и в предыдущий раз, взрывы звучали около бизнес-центра "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Там расположены офисы трех министерств РФ: минэкономразвития, минпромторга и минцифры.

Впоследствии в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Пропагандисты заявили, что один из дронов ударил по "Экспоцентру" на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". Они утверждали, что было зафиксировано лишь частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов на площади около 30 кв. м.