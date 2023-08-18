Возле 'Москва Сити' прогремели взрывы, на месте валит дым: в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Видео

В столице страны-агрессора России утром 18 августа снова прогремели взрывы. Как и в прошлый раз, их было слышно около бизнес-центра "Москва-сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация".

Видео дня

Как известно, в "Москва-Сити" расположены офисы трех российских министерств: минэкономразвития, минпромторга и минцифры. О взрывах сообщили российские пропагандистские каналы.

Их было слышно около 4 часов утра. Россияне публиковали видео, на которых слышно звуки беспилотников.

Также сообщалось, что в районе аэропорта Внуково в Москве закрыли воздушное пространство. Вылеты и прилеты отложены.

Пропагандисты пожаловались на атаку БПЛА. Как пишут каналы страны-агрессора, один из них ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити". Якобы зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов, площадь обрушения — около 30 кв. метров.

Российские власти отреагировали на "бавовну". Мэр Москвы Сергей Собянин выдал, что "при попытке пролета на Москву "силами ПВО" был уничтожен беспилотник". По словам представителя оккупантов, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, но "значимых разрушений зданию не нанесли".

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны РФ заявили о новой атаке морских дронов на корабле Черноморского флота – "Пытливый" и "Василий Быков". В террористическом ведомстве утверждают, что надводные беспилотники были уничтожены огнем с бортового вооружения судов.

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