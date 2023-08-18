'Не надо удивляться': в Госдуме РФ странно прокомментировали атаку дронов на Москву

В российской Государственной думе заявили, что атакам на Москву якобы не стоит удивляться. А бизнес-центр "Москва-сити" там назвали "хорошим ориентиром" для беспилотников.

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Соответствующее заявление выдал глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. "Специальная операция – не надо ничему удивляться", – сказал он пропагандистам московского издания MSK1.

Более того, в ответ на вопрос, почему "Москва-Сити" уже третий раз становится целью атак, Картаполов заявил, что бизнес-центр – якобы "хороший ориентир" для БПЛА.

"Понимаете, "Москва-Сити" – хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотником", – выдал российский генерал-полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 4 утра 18 августа в Москве прогремели взрывы. Их было слышно около "Москвы-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Там расположены офисы трех российских министерств: минэкономразвития, минпромторга и минцифры.

– Момент взрыва возле "Москва-Сити" попал на видео. После яркой вспышки в небо над небоскребами поднялся столб дыма, пропагандисты утверждают, что причиной ЧП был "украинский дрон".

– Очевидцы рассказали, что видели вспышку, после чего раздался громкий взрыв. "Очень страшно, у меня до сих пор трясутся колени", – сказала одна из москвичек.

– Россияне традиционно устроили истерику из-за новой атаки на Москву. Они недоумевают, почему не сработала их хваленая ПВО, и требуют ударов по украинским городам и ядерным объектам Украины.

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