В ISW дали прогноз, что может ждать Суровикина после слухов об освобождении из-под ареста

Бывшего командующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, которого якобы освободили из-под ареста, назначили на новую должность. Теперь генерал занял должность в Содружестве Независимых Государств.

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Это означает, что военное командование РФ полностью отстранило Суровикина от процессов, связанный с войной в Украине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Стоит отметить, что министерство обороны РФ удалило профиль Суровикина со своего официального сайта, за исключением его видеообращения, опубликованного во время мятежа ЧВК "Вагнера", с просьбой к наемникам отступить. Аналитики ISW заявили, что удаление профиля Суровикина само по себе не является чем-то примечательным – российское военное руководство отстранило Суровикина от должности командующего воздушно-космическими силами, и отсутствие его профиля на сайте минобороны может быть простым отражением этого факта.

В то же время некоторые источники в РФ сообщают, что Суровикин занял новую должность в Содружестве Независимых Государств. Ранее аналитики ISW наблюдали тенденцию, когда российские генералы, которые плохо справляются с командными функциями в Украине, переназначались на внешние театры военных действий, такие места, как Сирия, в качестве формы наказания.

Назначение Суровикина на должность в СНГ, которая не является военной или командной ролью, предполагает, что российское военное руководство, вероятно, продолжает практику перевода командиров на должности, не участвующие в войне против Украины.

Напомним, с сайта министерства обороны РФ исчезла страница с информацией о российском генерале Сергее Суровикине – бывшем командующем воздушно-космическими силами (ВКС) страны-агрессора и группировкой оккупантов в Украине. Также его имя убрали из списка руководства ведомства.

Ранее сообщалось, что Суровикина освободили из-под стражи через несколько дней после гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как именно умрет военный преступник Сергей Суровикин. По одной из версий россиян, у него может произойти "инфаркт".

– По данным Politico, обнародованным несколько дней назад, Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства.

– в ГУР МО Украины считают, что в РФ еще не определились с судьбой Сергея Суровикина, которого удерживают и допрашивают после неудачного бунта предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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