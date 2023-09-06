Начали зачищать следы? В скандале с 'исчезновением' Суровикина произошел новый поворот

С сайта министерства обороны РФ исчезла страница с информацией о российском генерале Сергее Суровикине – бывшем командующем воздушно-космическими силами (ВКС) страны-агрессора и группировкой оккупантов в Украине. Также его имя убрали из списка руководства ведомства.

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Как пишет пропагандистский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", это можно считать первым официальным подтверждением отставки Суровикина. Еще накануне канал отмечал, что Суровикин, согласно сайту минобороны страны-оккупанта, продолжал числиться командующим ВКС РФ.

Запрещенное в России издание The Moscow Times, ссылаясь на источники, пишет, что преследование Суровикина связано с вероятной поддержкой им главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Там история с ним была не ок. Для власти. Видимо, он выбрал сторону (Пригожина во время мятежа. – Ред.), и его за я*ца хватанули", – сказал собеседник издания.

Напомним, Суровикин с октября 2022 года по январь 2023 года руководил группировкой оккупантов в Украине, затем был замом командующего этой группировкой. После мятежа "Вагнера" он пропал из публичного поля. Позже появилась информация о его аресте по подозрению в госизмене. По данным источников The New York Times, Суровикин знал о планах Пригожина поднять бунт.

Впоследствии Суровикина уволили с должности командующего ВКС РФ якобы в связи с переходом на другую работу. Этот пост занял генерал Виктор Афзалов. Однако на сайте минобороны РФ перестановка не нашла отображения.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу проигнорировал вопрос о расследовании в отношении Суровикина, а спикер Кремля Дмитрий Песков сказал "Нет, нельзя" на вопрос журналистки AFP, можно ли спросить о расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 сентября российская журналистка Ксения Собчак опубликовала фото Суровикина с женой и написала, что он "жив, здоров, дома, с семьей, в Москве".

– По данным источников The New York Times в РФ и США, Суровикина освободили из-под стражи через несколько дней после гибели Пригожина.

– Пропагандисты Кремля уже обсуждают, как погибнет Суровикин. По одной из их версий, генерал может скончаться от инфаркта.

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