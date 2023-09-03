"У всех представителей верхушки есть страх": Яковенко дал прогноз, как смерть Пригожина может "ударить" по Путину

У представителей правящей верхушки России закрадываются мысли о физической ликвидации президента РФ Владимира Путина. Убийство владельца российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, по замыслу диктатора, должно было отбить у остальных какие-либо мысли о таком сценарии.

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Ликвидировав Пригожина, Путин до определенной степени укрепил собственную власть по состоянию на данный момент, и в то же время – ускорил свой будущий конец. Об этом заявил российский социолог и публицист Игорь Яковенко в эфире "Эспрессо".

По его мнению, после ликвидации Кремлем Пригожина у представителей правящей верхушки РФ усилился страх, что их может постигнуть подобная судьба: физическая ликвидация или продолжительное заключение. Ведь об уничтожении диктатора задумывался едва ли не каждый из них.

"У всех представителей путинской верхушки присутствует этот страх. Люди, командующие большим количеством вооруженных людей, у них в голове присутствует мнение, что это можно было бы закончить с помощью какой-нибудь спецоперации, современного варианта того, что закончило жизнь российского императора Павла I . В этом случае не обязательно, чтобы это была табакерка, платок или шарфик, но что-то в этом роде. Уверен, что такие мнения присутствуют у многих представителей российской верхушки", – отметил Яковенко.

Ликвидировав Пригожина, Путин, с одной стороны, укрепил свою власть. Однако с другой – увеличил собственные шансы умереть не своей смертью.

"Не сомневаюсь ни секунды, что такие идеи существуют у многих: и у генералов, и у сотрудников, и членов коллегии ФСБ. Вот для того, чтобы эти мысли не превратились в действия, и нужна была показательная казнь Пригожина. Насколько он сможет устранить эту реальность? По крайней мере, если до 24 февраля прошлого года такой вариант развития событий был крайним и маловероятным, практически исключенным, то сейчас он существует. Да, Путин укрепил свою власть, безусловно, но в то же время увеличил вероятность такого вот завершения своей жизни", – убежден россиянин.

Напомним, ранее издание Reuters отметило, что Путин после смерти Пригожина взял "вагнеровцев" и других наемников под более жесткий госконтроль.

Издание отмечает, что президент РФ подписал указ, обязывающий все частные военные компаниям, в том числе "добровольческие формирования", подписать присягу на верность России. Указ этот увидел свет в считанные дни после авиакатастрофы, приведшей к гибели владельца ЧВК "Вагнер".