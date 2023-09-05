Суровикина освободили из-под стражи, но есть 'нюанс': в NYT рассказали подробности о генерале РФ, вновь появившемся на публике

Российского военного преступника, генерала Сергея Суровикина, которого заключили в тюрьму после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер", освободили из-под стражи. В то же время остается непонятным, сохраняются ли какие-либо ограничения по его передвижению или какие-либо другие, введенные российскими властями.

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Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России, говоривший на условиях анонимности. Отмечается, что Суровикин был уволен через несколько дней после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Генерал пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, сказал собеседник агентства. В прошлом месяце российские государственные новости сообщили, что генерал Суровикин был официально отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России.

Накануне Суровикин впервые после июньского мятежа появился публике. Его фото с женой на улице опубликовали в Telegram-канале российской журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня". На снимке генерал в гражданском, в темных очках, шляпе и рубашке на пуговицах идет по улице рядом с женой перед стеной, увитой плющом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как именно умрет военный преступник Сергей Суровикин. По одной из версий россиян, у него может произойти "инфаркт".

– По данным Politico, обнародованным несколько дней назад, Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства.

– в ГУР МО Украины считают, что в РФ еще не определились с судьбой Сергея Суровикина, которого удерживают и допрашивают после неудачного бунта предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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