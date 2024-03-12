'Уже вызвали панику': в ГУР прокомментировали операции 'Свободы России', РДК и 'Сибирского батальона' в пограничье РФ

Новый рейд российских добровольцев из легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" на территорию РФ вызвал 12 марта панику в РФ. Бои по состоянию на 14:30 еще продолжаются, вооруженное противостояние и внутренние конфликты в РФ будут только набирать обороты.

Как отреагирует на последние события Кремль, Украину мало интересует, для нашего государства важно, чтобы дестабилизационные процессы на территории агрессора усиливались. Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отказался говорить о целях, преследуемых участниками рейда 12 марта на территорию РФ, оставив право сделать это им самим.

"В данной ситуации мы говорим об автономных действиях граждан Российской Федерации и структур, связанных с ней на территории России. Поэтому их цели будут объявлять непосредственно представители этих структур. Из того, что мы можем видеть и констатировать, что на территории РФ продолжаются внутренние конфликты, в том числе вооруженное противостояние. Сегодня совместные действия Легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" уже повлекли панику внутри Российской Федерации и их действия разворачиваются. По состоянию на сейчас боевые действия продолжаются", – отметил Юсов.

По его словам, любая дестабилизация на территории государства-агрессора будет на руку Украине.

"Путинская Россия продолжает уже более 2 лет полномасштабное вторжение и геноцидную войну против Украины. Поэтому нам ожидать каких-то "новинок" от врага не приходится, но понятно, что любая дестабилизация внутри государства-агрессора, государства-оккупанта – это дополнительные возможности для Украинских сил безопасности и обороны", – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

По большому счету, отметил Юсов, Украину мало интересует, что будет происходить внутри РФ и как на активность российских добровольцев будет реагировать Москва. Главное, чтобы агрессор забрал свои войска с нашей территории и деоккупировал захваченные украинские регионы.

"Нас должна мало интересовать реакция Кремля, она может быть какой-то истерической в сообщениях Медведева или истерике Скабеевой, в конце концов, мы это уже видели. Главной реакцией должно быть выведение российских оккупационных войск из Украины и наказание военных преступников, это то, что действительно имеет значение", – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

При этом в минобороны РФ и ФСБ ранее заявили, что "не допустили прорыва границы" и нанесли силам, пытавшимся его осуществить, "серьезные потери": от 60 до более 100 человек убитыми, а также "6 танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника".

Между тем "уничтоженные" бойцы РДК и легиона "Свобода России" заявили, что взяли под полный контроль населенный пункт Теткино в Курской области. Они также показали видео, зафиксировавшее паническое бегство "второй армии мира" из поселка.

А около полудня стало известно, что в России в небе вспыхнул самолет Ил-76. Он упал в лесополосу в Ивановской области. На борту, как признали в минобороны РФ, находилось 15 человек: не выжил никто.