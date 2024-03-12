Российская армия покидает поселок: легион 'Свобода России' заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины против оккупационных войск РФ, заявили о взятии под контроль поселка Теткино в Курской области. Российские военнослужащие бегут из населенного пункта, бросая технику, в то же время россияне покинули один из российских КПП на границе.

Видео стремительного бегства "второй армии мира" со своей же территории показали в легионе "Свобода России", сформированном из граждан РФ. Там заявили, что полностью взяли Теткино под свой контроль.

"Поселок городского типа Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", – заявили в легионе "Свобода России".

Кадры с бегством российских военных опубликовали также в Русском добровольческом корпусе, который также принимает участие в рейде на территорию РФ 12 марта.

"Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", – отметили в РДК.

Предположительно, сняты опубликованные кадры были в том же Теткино, хотя в сообщении РДК уточнений о месте съемки нет.

А в "Сибирском батальоне" заявили, что заставили бежать россиян из одного из КПП на границе между РФ и Украиной.

"Под натиском бойцов Сибирского батальона путинские военные бросили КП на своей территории и удрали с места несения службы", – сказано в сообщении, которое российские добровольцы сопроводили соответствующим видео.

При этом в минобороны РФ и ФСБ ранее заявили, что "не допустили прорыва границы" и нанесли силам, пытавшимся его совершить, "серьезные потери": от 60 до свыше 100 человек убитыми, а также " 6 танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника".

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

А в районе обеда стало известно, что в России в небе загорелся самолет Ил-76. Он упал в лесополосу в Ивановской области. На борту, как признали в минобороны РФ, находилось 15 человек: не выжил никто.