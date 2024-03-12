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Российская армия покидает поселок: легион "Свобода России" заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
6,4 т.
Российская армия покидает поселок: легион 'Свобода России' заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины против оккупационных войск РФ, заявили о взятии под контроль поселка Теткино в Курской области. Российские военнослужащие бегут из населенного пункта, бросая технику, в то же время россияне покинули один из российских КПП на границе.

Видео стремительного бегства "второй армии мира" со своей же территории показали в легионе "Свобода России", сформированном из граждан РФ. Там заявили, что полностью взяли Теткино под свой контроль.

Российская армия покидает поселок: легион "Свобода России" заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области

"Поселок городского типа Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", – заявили в легионе "Свобода России".

Российская армия покидает поселок: легион "Свобода России" заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области
Российская армия покидает поселок: легион "Свобода России" заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области

Кадры с бегством российских военных опубликовали также в Русском добровольческом корпусе, который также принимает участие в рейде на территорию РФ 12 марта.

"Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", – отметили в РДК.

Предположительно, сняты опубликованные кадры были в том же Теткино, хотя в сообщении РДК уточнений о месте съемки нет.

Российская армия покидает поселок: легион "Свобода России" заявил о взятии под контроль Теткино в Курской области

А в "Сибирском батальоне" заявили, что заставили бежать россиян из одного из КПП на границе между РФ и Украиной.

"Под натиском бойцов Сибирского батальона путинские военные бросили КП на своей территории и удрали с места несения службы", – сказано в сообщении, которое российские добровольцы сопроводили соответствующим видео.

При этом в минобороны РФ и ФСБ ранее заявили, что "не допустили прорыва границы" и нанесли силам, пытавшимся его совершить, "серьезные потери": от 60 до свыше 100 человек убитыми, а также " 6 танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника".

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

А в районе обеда стало известно, что в России в небе загорелся самолет Ил-76. Он упал в лесополосу в Ивановской области. На борту, как признали в минобороны РФ, находилось 15 человек: не выжил никто.

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