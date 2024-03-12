В Белгородской области пожаловались на 'бавовну' и 'танки ВСУ', якобы идет бой: на время тревоги остановили движение транспорта. Видео

Утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, которая сообщила о ракетной опасности. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят с окон своих домов "танки ВСУ".

Кроме того, россияне заявили, что на территории нескольких населенных пунктов идут бои. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

В минобороны РФ заявили, что в небе над Белгородской область интенсивно работала противовоздушная оборона. По легенде террористического ведомства, оккупанты якобы сбили ракету "Точка-У" и 8 снарядов РСЗО Vampire.

В то же время губернатор Вячеслав Гладков пожаловался, что в Борисовском районе вследствие работы ПВО есть повреждения. Чиновник заявил, что в Борисовке в частном доме выбиты окна, а на школьном стадионе повреждено дорожное полотно. Также он сообщил, что в селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна, поврежден фасад и забор, а во втором частном домовладении поврежден сарай.

При этом местные жители пожаловались, что на окраине Белгородского посёлка Горьковский ездят "танки ВСУ". Из других населенных пунктов сообщают о боях и взрывах.

В частности, по информации пропагандистов, на российско-украинской границе якобы замечены несколько вооруженных групп на пикапах, также на подходе к границе обнаружили танки. Кроме того, в РФ заявили, что бойцы Легиона "Свобода России" якобы зашли в поселок Лозовая Рудка.

На окраине Грайворона также слышна стрельба, однако никаких подробностей из этого населенного пункта чиновники и пропагандисты не сообщают.

В это же время жители Белгорода жалуются, что работа общественного транспорта, в том числе, поездов парализована. Россияне заявили, что вынуждены добираться на работу пешком.

Пока россияне и белгородские чиновники жалуются на взрывы, бойцы легиона "Свобода Россия" выступили с заявлением на фоне сообщений о боях в Белгородской области. Добровольцы заявили, что идут "на выборы", чтобы освободить Россию от диктатора Владимира Путина.

Напомним, в ночь на 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления о "сбитии 25 целей", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта в Волгоградской области РФ неизвестные дроны атаковали территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань. По предварительным данным, объект поразили два БПЛА.

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