Стало известно, сколько людей было на борту упавшего в России военного Ил-76

В России 12 марта потерпел крушение военный самолет Ил-76. Он рухнул неподалеку от города Иваново.

На борту самолета находились 15 человек. Об этом сообщают российские паблики со ссылкой на заявление минобороны РФ. На месте крушения уже начали находить тела.

После появления новости о крушении некоторые российские пропагандистские СМИ писали, что в упавшем под Иваново Ил-76 могли находиться "до 10 человек". Другие утверждали, что на борту находились 12 человек (семь членов экипажа и пять пассажиров).

Тем временем в МО РФ заявили, что в транспортнике находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. Самолет, согласно официальной версии, потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета.

"Причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стал пожар одного из двигателей при взлете самолета, заявили в МО РФ", – пишут пропагандистские российские СМИ.

На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС России.

Военно-транспортный Ил-76 загорелся в воздухе и упал в лесопосадке в Ивановской области, не дотянув до полосы аэродрома. Очевидцы, наблюдавшие падение объятого пламенем самолета, утверждали, что горел двигатель.

"На месте крушения Ил-76 обнаружены останки пяти человек. Предположительно, остальные члены экипажа и пассажиры находятся внутри. Ил-76 выполнял плановый полет, практически сразу после отрыва от полосы задымил правый двигатель. Экипаж принял решение вернуться на аэродром, но когда пошел на разворот, двигатель вспыхнул. Дотянуть до "Северного" тяжелая машина не смогла и рухнула в лесопосадке у местного кладбища, в паре километров от аэродрома", – пишет один из российских пабликов.

РосСМИ также сообщают, что "при аварийной посадке произошло частичное разрушение, сейчас весь самолет охвачен огнем". Также пропагандисты утверждают, что выжить из находившихся на борту не удалось никому.

Напомним, после обеда 12 марта стало известно, что в России в небе загорелся самолет Ил-76. Он упал в лесополосу близ Иваново, над местом крушения поднялся черный дым.

Очевидцы снимали фото и видео с места падения, на некоторых кадрах видно, как из охваченного огнем транспортника что-то выпадает. В сети предположили, что это "что-то" – двигатель Ил-76.