В России в небе загорелся самолет Ил-76, он упал в лесополосу: поднялся черный дым. Фото и видео

В России над аэродромом "Северный" в Ивановской области загорелся самолет. Огонь охватил левый двигатель, борт пытался совершить аварийную посадку, однако не дотянул до взлетной полосы и упал в посадку.

С места падения в районе села Богородское валит черный дым. Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что на борту самолета находилось от 15 человек: 8 членов экипажа и 7 пассажиров.

Источники росСМИ сообщают, что на месте крушения нашли 5 тел. Остальные 10 человек, вероятно, тоже погибли.

Местные паблики отмечают, что самолет якобы был сбит. На земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.

Telegram-канал Mash озвучил другую версию причины крушения: в двигатель самолета попала птица.

В минобороны РФ сообщили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Пропагандисты пишут, что самолет совершал учебный полет и пробыл в воздухе всего несколько минут. Возгорание двигателя произошло, когда борт совершал разворот. Предварительно, пилот пытался дотянуть до аэродрома, но когда понял, что не сможет это сделать, стал уводить самолет от жилых застроек. В итоге самолет упал в лесополосе в районе кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Делегат Британии в ОБСЕ Николас Окотт сообщил, что Силы обороны нашей страны продолжают наносить России значительные потери. В частности, уничтожение военных самолетов оккупантов – значительный провал для военных усилий РФ, учитывая, что из-за санкций Москва едва делает чуть больше нескольких десятков самолетов в год.

– В ВСУ рассказали, что с начала февраля начали чаще уничтожать российские боевые самолеты, в том числе истребители Су-34 и Су-35. Это повлияло на возможности врага атаковать позиции наших сил обороны и населенные пункты – в течение последних двух-трех недель количество авиаударов со стороны оккупантов сократилось в полтора-два раза.

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