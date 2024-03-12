"Почему сразу не миллиард?" У Шойгу похвастались уничтожением техники "ДРГ" на пограничье и были высмеяны россиянами

В российском минобороны заявили о "срыве попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию РФ" в Белгородской и Курской областях. Несмотря на видео, снятое на российской территории, в возглавляемом Сергеем Шойгу ведомстве заявили, что не допустили нарушения государственной границы РФ, а также похвастались "космическими" потерями, которые якобы понесли попытавшиеся совершить прорыв силы.

На сайте российского минобороны заявили о "десятках уничтоженных террористов", а также о якобы ликвидированной бронетехнике, а в российском ФСБ пошли и того дальше. При этом фантазия у представителей силового блока РФ в этот раз разыгралась настолько, что их высмеяли даже россияне.

"Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", – заявили в МО РФ.

В возглавляемом Шойгу ведомстве выдали, что некие "террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию РФ". Делали они это якобы одновременно на трех направлениях – в районах населенных пунктов Одноробовка (село в Харьковской области, расположенное неподалеку от границы с РФ), Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

" Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено", – утверждают в МО РФ.

В ведомстве также заявили, что в районе Одноробовки убили 60 украинских военнослужащих, под Нехотеевкой уничтожили три танка и бронетранспортер, а возле Сподарюшино – два танка.

В МО РФ также всего за 25 минут этим утром "отбили четыре атаки украинских ДРГ" в районе населенного пункта Теткино Курской области. В этом случае, по версии ведомства, "понеся значительные потери, противник отброшен".

А в ФСБ, послушав "сводки" МО РФ, прониклись – и решили переплюнуть ведомство Шойгу. Пропагандисты ТАСС процитировали заявление этой российской спецслужбы о том, что никакого захода "ДРГ" на российскую территорию якобы не было, но "потери" они понесли огромные.

"При попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены 100 человек, 6 танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника, сообщили в ФСБ", – гласит сообщение ТАСС.

Такие головокружительные "успехи" оккупантов в "защите" российской территории со скепсисом восприняли даже сами россияне. В комментариях под соответствующими новостями в российских пропагандистских пабликах они высмеяли авторов "сводок".

"Мало, пишите больше", "100 человек это –15 солдат ДРГ, – 25 солдат РФ и 60 мирняка?", "Пруфов не будет", "Про имперский линкор забыли написать", "А почему не 120?", "А также 2 легиона космодесанта и роту морской пехоты США", "30 самолетов 20 вездеходов 1 звезда смерти", "Верим?", "Чего сразу не миллиард?", "Вообще-то фейк, на самом деле было уничтожено 34532 бронемашины", "миллион, сводки как обычно", – пишут комментаторы.

Они также впечатлились численностью так называемых "ДРГ".

"Ничё так ДРГ: 20 машин, 6 танков", "Них*я у х*хлов ДРГ пошли. Че дальше, 2,5к ДРГ с авиацией? Авианосец по суше протащат?" – иронизируют комментаторы.

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

А в районе обеда стало известно, что в России в небе загорелся самолет Ил-76. Он упал в лесополосу в Ивановской области. На борту, как признали в минобороны РФ, находилось 15 человек: не выжил никто.