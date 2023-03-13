'Украину мы победили в первые два-три дня': пропагандистка Симоньян похвасталась 'успехами' РФ, но пожаловалась на НАТО. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз доказала, что живет в своей иллюзорной параллельной вселенной. Спустя больше года войны, которую развязало в Украине государство-агрессор, она заявила, что Россия захватила Киевщину и победила наше государство еще на второй-третий день.

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Об этом кремлевская пропагандистка говорила в эфире своего шоу на росТВ. Далее, как кажется Симоньян, началась война России против НАТО на территории Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Киев как таковой мы победили в первую неделю! Мы его, напомню... В Гостомеле уже были, везде были! Взяли фактически! Да?" – грезила пропагандистка, очевидно, забыв о десятках ликвидированных в том же Гостомеле российских десантников.

"Давайте разбираться, против кого мы воюем. Мы не воюем против Украины, мы победили Украину в первые два-три дня. Потом началась война с НАТО", – продолжала Симоньян.

Следует отметить, что она уже не в первый раз пытается заверить россиян в "успехах" оккупационной армии. Фразу о том, что РФ победила Украину на второй-третий день полномасштабной войны, она уже выдавала в декабре 2022 года.

Напомним: ранее Симоньян цинично прокомментировала очередную массированную ракетную атаку против Украины. Удары по Киеву она назвала местью "за Брянск".

2 марта в РФ заявили о диверсии в Брянской области, обвинив "украинскую ДРГ" , которая якобы обстреляла школьный автобус и захватила заложников.

Пропагандисты утверждали о пострадавших и даже убитых, но их заявления противоречили друг другу, и в итоге выяснилось, что никакого автобуса не было, а школы в регионе работают дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Симоньян одобрила смерти граждан РФ на войне против Украины. Она заявила, что смерть для россиян неизбежна, поэтому лучше умереть "за правильное и важное" дело, чем от болезни;

– также пропагандистка размечталась об "освобождении" Германии от "фашистов". Она также заявила, что в Украине оккупанты якобы уже начали этот "процесс".

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