Пропагандистка Симоньян расхвалила смерть ''за правильное дело'' и заявила, что готова защищать Россию. Видео

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян одобрительно отозвалась о смертях граждан РФ на войне против Украины. Она заявила, что смерть для россиян неизбежна, поэтому лучше умереть "за правильное и важное" дело, чем от болезни.

Видео дня

Об этом Симоньян заявила в эфире программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова на пропагандистском канале "Россия-1". По ее мнению, умереть даже на 30 лет раньше – не страшно, особенно с точки зрения Вселенной (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной и ужасной болезни, чем вот так, еще и за правильное и важное дело", – заявила российская пропагандистка.

Она добавила, что умирать было бы обидно, если бы смерти можно было избежать, но шансов на это нет.

"Разница в 10, 20, 30 лет – в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной – вообще небольшая. Я, слава Богу, трех детей уже родила, чего-то, чего хотела, в жизни добилась, даст Господь еще посражаться, позащищать свою страну, я буду благодарна и рада", – заявила Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL, священник-пропагандист РПЦ назвал назвал гибель оккупантов на фронте "лучшей из смертей" и призвал молиться за то, чтобы их души "пошли в рай".