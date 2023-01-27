''В Украине мы уже работаем'': пропагандистка Симоньян размечталась об ''освобождении'' Германии от ''фашистов''. Видео

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян размечталась об "освобождении" Германии от "фашистов". Она также заявила, что в Украине якобы оккупанты уже начали этот "процесс".

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Такие тезисы топ-пропагандистка Кремля озвучила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы его просмотреть, доскролльте до конца страницы).

Свои фантазии Симоньян принялась озвучивать после того, как Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Она утверждает, что немецкий народ был якобы против такого решения, но запад якобы "додавил" канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Это же не немецкий народ такой… Это значит, что немецкое руководство такое. Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты. А не надо ли нам освободить от них немецкий народ? А что мы еще должны об этом думать?!" – сказала она.

Пропагандистка также заявила, что "украинский народ россиянам не враги".

"Украинцы тоже нация оккупированная фашистами. Временно. Мы уже работаем над этим", – добавила Симоньян.

Напомним, Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке. В то же время, он считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне, следовательно, решение предоставить Украине танки Leopard является очень четким сигналом для него.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе "Рамштайн" в Германии 12 стран согласились предоставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

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