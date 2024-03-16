Украинские хакеры работают: в России 'легли' 59 официальных сайтов ячеек партии Путина. Фото

С весны украинские хакеры активно работают на "выборах" в России. На днях кибервоины "положили" более полусотни официальных сайтов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

Об этом OBOZ.UA сообщили сами хакеры группировки IT Army of Ukraine. Было сломано сразу 59 официальных сайтов ячеек партии всей Московской области.

Не работают сайты "единороссов" Волоколамска, Орехово-Зуева и так далее. Также не работают интернет-порталы www.enakievo.gosuslugi.ru, sovminlnr.ru и другие.

В это же время был сломан ряд оккупационных сайтов "избиркомов" на украинских территориях. Благодаря действиям хакеров-патриотов не отвечают связанные с "выборами" сайты "ЛДНР", Крыма, Херсонщины и Запорожья.

Страна-агрессор официально признает, что объем кибератак украинских патриотов на российские ресурсы в феврале и за первые две недели марта вырос в 4,6 раза, то есть на 363%. При этом рост только в марте составил 68%.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинская IT-армия совершила атаку на ряд правительственных и местных порталов РФ. В частности, была сломана система оплаты проезда "Тройка", что привело к прекращению работы московского метрополитена.

А хакеры Главного управления разведки МО Украины атаковали такие государственные сайты России, как "Стандартинформ", "Станкопром", "ГУ "ВО Минфина России"". По результатам атаки были уничтожены десятки терабайтов информации, зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей и находящиеся на них данные.

Также киберспециалисты ГУР удачно атаковали на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.