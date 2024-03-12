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Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
1,8 т.
Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

Киберспециалисты Главного управления разведки провели удачную атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Они полностью удалили внутреннюю инфраструктуру и домен предприятия.

Также атакована администрация Брянского района РФ. Подробности OBOZ.UA раскрыли источники в ГУР.

Так, по данным наших источников, киберспециалисты полностью удалили внутреннюю инфраструктуру Афипского НПЗ: серверы, базу данных и IP-телефонию. Кроме того, уничтожен домен.

В общей сложности удалили почти 700 Тб данных и сайт предприятия.

Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

Если попробовать зайти на сайт Афипского НПЗ с использованием VPN РФ или Болгарии, открывается объявление о продаже домена.

Афипский НПЗ является одним из крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. Проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн. тонн в год. По итогам 2022 года предприятие отчиталось о переработке более 7 млн. тонн нефти.

Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

Завод специализируется на производстве дизельного топлива, газового бензина, газойля, мазута и серы.

Кроме того, киберспециалисты ГУР внесли свои "коррективы" в работу администрации Брянского района РФ.

Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

По данным наших источников, после вмешательства хакеров была выведена из строя внутренняя инфраструктура, уничтожены резервные копии и серверы с данными общим объемом 9,4 Тб.

Веб-сайт администрации Брянского района сейчас открывается: самые "свежие" новости на нем датированы маем 2023 года. Тамошние специалисты проводят возобновление, однако инфраструктура, утверждают наши источники,  уничтожена.

Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что хакеры взломали почтовые серверы иранского производителя оружия и выяснили, сколько стоит Shahed-136 для России.

Кроме того, сообщалось, что хакеры ГУР "положили" сервер спецсвязи Минобороны РФ и обнародовали секретные документы.

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