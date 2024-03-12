Хакеры атаковали НПЗ в Краснодарском крае: уничтожены серверы и резервные копии данных

Киберспециалисты Главного управления разведки провели удачную атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Они полностью удалили внутреннюю инфраструктуру и домен предприятия.

Также атакована администрация Брянского района РФ. Подробности OBOZ.UA раскрыли источники в ГУР.

Так, по данным наших источников, киберспециалисты полностью удалили внутреннюю инфраструктуру Афипского НПЗ: серверы, базу данных и IP-телефонию. Кроме того, уничтожен домен.

В общей сложности удалили почти 700 Тб данных и сайт предприятия.

Если попробовать зайти на сайт Афипского НПЗ с использованием VPN РФ или Болгарии, открывается объявление о продаже домена.

Афипский НПЗ является одним из крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. Проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн. тонн в год. По итогам 2022 года предприятие отчиталось о переработке более 7 млн. тонн нефти.

Завод специализируется на производстве дизельного топлива, газового бензина, газойля, мазута и серы.

Кроме того, киберспециалисты ГУР внесли свои "коррективы" в работу администрации Брянского района РФ.

По данным наших источников, после вмешательства хакеров была выведена из строя внутренняя инфраструктура, уничтожены резервные копии и серверы с данными общим объемом 9,4 Тб.

Веб-сайт администрации Брянского района сейчас открывается: самые "свежие" новости на нем датированы маем 2023 года. Тамошние специалисты проводят возобновление, однако инфраструктура, утверждают наши источники, уничтожена.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что хакеры взломали почтовые серверы иранского производителя оружия и выяснили, сколько стоит Shahed-136 для России.

Кроме того, сообщалось, что хакеры ГУР "положили" сервер спецсвязи Минобороны РФ и обнародовали секретные документы.