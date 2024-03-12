Хакеры ГУР атаковали ведущие государственные сайты РФ: уничтожены серверы и резервные копии данных
Хакеры Главного управления разведки МО Украины атаковали ведущие государственные сайты России: "Стандартинформ", "Станкопром", "ГУ "ВО Минфина России"". По результатам атаки уничтожены десятки терабайт информации, зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей и находящиеся на них данные.
Об этом OBOZ.UA сообщили источники в ГУР. Отмечается, что из файловых хранилищ удалено более 60 Тб данных.
ФГУП "Стандартинформ" – подведомственная организация Росстандарта. В ее обязанности входит публикация и распространение официальных документов в области стандартизации, проведение экспертизы документов, проведение работ по международной и региональной стандартизации и другое.
Акционерное общество "Станкопром" – российский станкостроительный холдинг.
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов России"" занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности.
Как сообщал OBOZ.UA, также киберспециалисты ГУР удачно атаковали на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Они полностью удалили внутреннюю инфраструктуру и домен предприятия. В общей сложности было удалено почти 700 Тб данных и сайт предприятия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!