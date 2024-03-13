Украинская ИТ-Армия приостановила работу московского метро: что происходит

Украинская IT-армия совершила атаку на ряд правительственных и местных порталов внутри страны-агрессора России. Среди них, в частности, была система оплаты проезда "Тройка", что привело к прекращению работы московского метрополитена.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. "Кибервойско атаковало ряд правительственных и местных порталов, среди них – система оплаты проезда Тройка", – говорится в сообщении.

Система Тройка является одной из крупнейших систем оплаты билетов в России и обслуживает 38 регионов.

В результате "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не имели возможности оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку.

Минцифры призвало киберактивистов присоединяться к ИТ-Армии и уничтожать экономику страны-агрессора.

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