У войск Путина есть потери: появились новые данные о последствиях боев в Белгородской области

Во время совместного рейда легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" на территорию Курской и Белгородской областей РФ, оккупационные войска России понесли потери. Ликвидированы, по меньшей мере, четверо российских военнослужащих, ранения получили минимум девять оккупантов.

Об этом сообщает российское издание ASTRA. Источники издания утверждают, что наиболее ощутимые из известных потерь войска РФ понесли возле Шебекино Белгородской области.

"Как минимум 4 военнослужащих РФ погибли, около 9 ранены в результате вчерашних (12 марта. – Ред.) атак ВСУ и попытки захода в РФ "Легиона Свобода России" и РДК", — пишет ASTRA, ссылаясь на собственные источники.

Все четверо погибших, утверждает издание, были военнослужащими Росгвардии. Они попали под атаку дрона 12 марта в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Тогда же получили ранения еще четверо военнослужащих РФ.

Кроме того, в этом же районе БпЛА уничтожил автомобиль "Урал", принадлежащий Росгвардии, а также пушку-гаубицу Д-20.

Но на этом потери российских оккупантов, о которых узнали журналисты, не закончились. Минимум двое военнослужащих российской армии получили ранения утром 12 марта в районе села Журавлевка Белгородского района. Они были ранены в ходе перестрелки с участниками рейда.

Неизвестное количество военнослужащих МО РФ были ранены в ходе столкновения в районе этого же села. Данных о численности раненых изданию заполучить не удалось.

А в Грайвороне Белгородской области в результате "ракетной атаки и атаки БпЛА" 12 марта был ранен минимум один военнослужащий вневедомственной охраны.

"В результате обстрела в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда", – добавляет ASTRA.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне заявлял, что вследствие рейда российских добровольцев пострадали десять гражданских жителей этого региона, а также был убит один участник "теробороны". О потерях среди военнослужащих официально не заявлялось.

А вот относительно количества "ликвидированных террористов" силовые ведомства РФ устроили настоящую гонку. Днем в лидеры в ней вырвалась ФСБ РФ, заявившая об "уничтожении" "100 человек, 6 танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника". В МО РФ при этом днем отчитались о потерях "украинских ДРГ" в размере "60 украинских военнослужащих, пяти танков и бронетранспортера".

Но уже к вечеру пальму первенства вырвало возглавляемое Сергеем Шойгу ведомство, заявив в так называемой "сводке", что "противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП "Bradley" производства США и два бронетранспортера".

Доказательств таких оглушительных "успехов" ни в ФС, ни в МО РФ не привели, из-за чего стали объектом насмешек в сети.

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

Впоследствии в МО РФ заявили, что "нарушения государственной границы не допущено" и утверждали, что представителей российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, на российской территории нет. В ответ российские добровольцы начали публиковать кадры боев в населенных пунктах Белгородской и Курской областей, а также утверждали, что провели на российской территории ночь.

Также 12 марта стало известно, что в России в небе загорелся самолет Ил-76. Он упал в лесополосу в Ивановской области. На борту, как признали в минобороны РФ, находились 15 человек, не выжил никто.