Возле Кремля ночью слышали звуки взрывов: в небе виднелись искры

В Москве в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

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Об этом сообщили в местном паблике, ссылаясь на сведения москвичей. В частности, утверждается, что "жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков".

Жители близлежащей улицы Серафимовича рассказали, что "хлопок" по силе был похож на раскат грома.

Подсветка Кремля и Кремлевской набережной была выключена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 апреля президент России Владимир Путин был замечен за ночным приездом в Кремль – его кортеж прибыл туда около 22 часов. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал инцидент "обычной практикой".

– Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Украина имеет техническую возможность наносить удары по Москве, однако соответствующие решения должны приниматься с учетом геополитического фактора.