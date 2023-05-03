В порту Тамани прогремел взрыв на нефтебазе: заявляют об атаке украинского БПЛА. Фото и видео

Под утро 3 мая Россию посетила очередная "бавовна". В порту Тамани раздался взрыв, после которого вспыхнул резервуар с топливом.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Предварительно причиной инцидента стала атака беспилотника. РосСМИ утверждают, что она аналогична той, которая беспощадно произошла во временно оккупированном Севастополе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару присвоен высший ранг сложности и заверил, что никто не пострадал, угрозы жителям нет.

"Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", – подчеркнул он.

В свою очередь Z-канал "Кирилл Федоров" сообщил, что атака произошла в 2:30 ночи и заверил, что БПЛА был украинский.

"В 02:30 украинский беспилотник ударил по цистерне с топливом Таманьнефтегаз в порту Тамань", – указал автор канала.

Тамань ближайший крупный порт к Крымскому мосту, через который идет снабжение российской группировки войск в оккупированном Крыму.

Напомним: 29 апреля в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, также вспыхнул резервуар с топливом. "Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров, пожару присвоили 4-й класс

Местные Telegram-каналы сообщили, что перед тем, как начался пожар, раздались два сильных взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– количество ЧП на территории страны-агрессора растет. Если раньше инциденты происходили у границы с Украиной, то теперь география серьезно расширилась – взрыв раздался под Санкт-Петербургом, а в небе Москвы россияне видят "странные беспилотники". Подробнее о ситуации читайте в материале;

– жители приграничных населенных пунктов РФ жалуются на постоянное "бомбардирование ВСУ". Так, во вторник, 2 мая, в России заявили о двух случаях, когда беспилотник сбросил бомбу на жилые населенные пункты;

– в Кремле заявили, что РФ готовится к "попыткам провокаций" со стороны Украины, которых ждут, в частности, 9 мая. Спецслужбы страны-агрессорки ведут "напряженную" работу.

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