В Брянской области произошла 'бавовна' на военном аэродроме, поврежден самолет

Ночью 3 мая в Брянской области РФ прогремели взрывы. Оккупанты утверждают, что беспилотники атаковали военный аэродром.

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В России заявляют, что в атаке участвовало 5 БПЛА. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

В стране-агрессоре рассказали, что якобы два беспилотника уничтожили из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. При этом пропагандисты пишут, что ще один беспилотник обнаружен не был.

Примечательно, что по информации росСМИ, в результате атаки "небольшие повреждения получил не эксплуатируемый Ан-124". При этом в РФ выдали, что пострадавших в результате ночных взрывов на аэродроме нет.

Согласно открытым источникам, в Брянской области есть военный аэродром "Сеща", расположенный вблизи посёлка с одноименным названием. Именно на нем базируется авиаполк, на вооружении которого стоят Ан-124 "Руслан". Впрочем, где конкретно произошли взрывы в РФ не сообщают.

Напомним, вечером 2 мая в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной российской армии. Причиной инцидента, который произошел на перегоне Снежетьская – Белые Берега, стал подрыв железнодорожного полотна.

Ранее сообщалось, что под утро 3 мая Россию посетила очередная "бавовна". В порту Тамани раздался взрыв, после которого вспыхнул резервуар с топливом. Предварительно причиной инцидента стала атака беспилотника.

Отметим, что в последнее время Россию накрыла волна диверсий – количество ЧП на территории страны-агрессора постоянно растет. В разных местах звучат взрывы, на воздух взлетают ЛЭП и поезда, а с неба подстерегает опасность в виде БПЛА. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Брянской области РФ 30 апреля произошла новая "бавовна". В результате ударов беспилотников были ранены трое военных из армии захватчиков.

– В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Брянской области заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар.

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