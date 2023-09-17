'Тихий Дон': сеть заполонили мемы о возможной смерти Кадырова

Уже несколько дней подряд в сети ходят слухи об ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что он может находиться в коме или вообще умереть.

А вот к вечеру 17 сентября появилась информация, что Кадыров умер. В этой связи сеть заполонили мемы. OBOZREVATEL собрал лучшие из них.

В соцсетях пишут, что Кадыров якобы умер в больнице. В медицинское учреждение якобы летят вертолеты из Кремля.

Кроме того, отмечается, что чеченскую элиту пропускают в здание больницы без осмотра.

О стремительном ухудшении здоровья Кадырова также сообщали источники OBOZREVATEL в разведке. Наши источники утверждали, что его накануне забрали из Москвы в Грозный, откуда Кадырова планируют перевезти на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ. Причиной, вероятно, стало бессилие московских медиков.

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А источники нашего издания в чеченской диаспоре сообщали, что Кадыров уже несколько дней находится в коме.

Вместе с тем публика в сети внимательно следит за событиями и показывает свою реакцию на смерть путинского прихвостня.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Кадыров в коме уже официально подтвердили в ГУР. По данным разведки, глава Чечни находится в критическом состоянии.