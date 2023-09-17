Состояние главы Чечни Кадырова ухудшилось: что известно

Состояние здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова значительно ухудшилось. Еще накануне забрали из Москвы в Грозный.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в разведке. Накануне источники нашего издания в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме.

Отмечалось, что самолетом его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевезти на лечение за границу, вероятнее всего, в ОАЭ.

Видео дня

Заметим, что слухи о тяжелой болезни Кадырова ходят уже несколько месяцев. В марте немецкая газета Bild написала, что у него серьезно поражены почки. В сети также обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности на сильный отек лица и медицинский прибор на пальце.

В ГУР МО подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Там отметили, что у него обострились имеющиеся болезни и повлекли за собой такое тяжелое состояние.

В то же время, по версии росСМИ, глава Чечни якобы лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что у главы Чечни есть проблемы со здоровьем. Он рассказал, что Кадыров страдает наркозависимостью, хотя сначала употреблял наркотики как допинг.

– Сам Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, при этом заявив, что "долго жить все равно не хочет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!