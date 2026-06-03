Нефтяной терминал Санкт-Петербурга и как нам обустроить Россию

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Сегодня ночью дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал". Важно место и важна дата. Как раз перед открытием Санкт-Петербургского экономического форума – одного из ключевых политических событий в РФ. И того, где Путин зачастую выступает с "программными" заявлениями. 2026 год будет не исключением.

Но не только это. Последствия удара могут быть ощутимы и этой осенью. Почему? 20 сентября – единый день голосования в РФ. Наиболее масштабная электоральная кампания за последние 8 лет. Когда наложились выборы в Госдуму, руководителей 11 Субъектов Федерации и 39 законодательных собраний (парламентов Субъектов Федерации). В том числе и в Ленинградской и Московской областях. А так же в самом С. Петербурге.

Поэтому такой удар (и надеюсь, последующие) имеет крайне важное именно политическое значение.

И сейчас пару абзацев, вроде бы не по теме. Был недавно на дискуссионной площадке "Нова Країна" (спасибо Sonya Koshkina за организацию ивента и приглашение). Тема как раз "как нам обустроить Россию". Впечатление смешанные. С одной стороны, имеем несколько групп, которые копают под противника каждый в своем направлении. С другой стороны, системности, я увы, не увидел. Это не проблема площадки – дискуссия лишь подсветила проблемы. Есть изучение некоторых аспектов современного состояния. Есть, скорее, академическое наблюдение за пациентом. Есть видение позитива в распаде РФ, но без ответа на вопрос "как этого достичь". Ситуация намного лучше, чем была в 2022-23 годах.

Но отсуствие системности и истории наблюдений за пациентами приводит к фундаментальным ошибкам. Например, один из спикеров в качестве достижения писал про "уменьшение добычи нефти на 50 млн тонн в годовом эквиваленте". Да, это факт. Но если ты следил за РФ, то ты бы читал "Стратегию развития нефтегазового комплекса РФ до 2030 года" (старую редакцию, 2018 года). Где есть прогноз и план, который, даже при том уровне санкций, вынуждал авторов документа закладывать падение добычи начиная с 2023-34 года и до 2027-28. Объемы - как раз 50 млн тонн +\-. Получается удары Украины не эффективны? Отнюдь! Просто Кремль решил "выжать соки" из нефтянки и не пошел на плановое снижение в 2024. Сейчас поддерживать уровень нечем (это было прогнозируемо). Но дальше вопрос в техническом перевооружении отрасли. Вопрос в месторождениях (и системе трубопроводов к терминалам), остановка добычи на которых станет фианльной – восстановить будет сложно, дорого или невозможно. Вот и приоритетная цель для ударов. Тоже самое по НПЗ – вопрос устойчивости отрасли (наличия доступного оборудования для ремонта). И некоторые заводы можно заглушить "совсем".

Санкционное давление. Затрагивали тему. О том, почему важно не допускать выхода РФ из режима ограничений. Но я бы хотел услышать иное. Еще в 2019 году, анализируя санкционный режим в отношении РФ мы c коллегами взяли ТОП-50 товарных позиций российского технологического экспорта и ТОП-50 доступных для РФ технологий (то, что они могут начать производить). И сравнили показатели с украинскими. Совпадение списков 25-30 из 50-и. И вот вам решение, политическое и экономическое как ослабить РФ. Можно говорить партнерам "не торгуйте с Россией". Понимают, но считают и "упущенную выгоду". А можно говорить по другому – вот 25 товарных групп, где мы можем заменить РФ. То есть спасибо за санкции, давайте теперь вместе это производить и зарабатывать. Партнеры понимают, когда снова будет прибыль, понимают алгоритм. Нам инвестиции. И значимость Украины в для партнеров растет. Хотел услышать новые данные, концепции – не услышал. Надеюсь, пока что.

И, наконец, тактика – удары по РФ и то, что граждане России увидят, что такое война и что "СВО не идет по плану". Тут возвращаемся к началу текста. Напомню, 20 сентября – единый день голосования. Губернаторы – это предсказуемо. А вот Заксобрания уже интересно. Это региональные элиты, которых последние 12 лет планомерно отодвигают от потоков и принятия решений и потоков (тут пламенный привет тем, кто считает, что сегодня региональные элиты могут стать базой фронды против Москвы). Но они хотели бы защитить свое место под солнцем. На этом имеем базу для размышлений – регионы, где выборы Заксобраний могут стать проблемными, если по ним будет прилетать регулярно. И вот вам приоритеты в региональном разрезе при выборе целей. Например, электоральные кампании будут в Мордовии, Перском крае, Ставропольском крае, Астраханской, Вологодской, Кировской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской областях и г. Санкт Петербург (это я взял реггионы из "индустриального пояса" РФ. Ну и выборы в городах Пермь, Уфа, Саратов... Ведь можно заставить нервничать Кремль поражая важные для нас цели, но при этом концентрируясь на регионах, где осенью будет некий аналог "выборов". Результаты нарисуют, но во время кампании обсуждение "проблем" так же будет. Вот вам и информационная операция, которую не надо начинать с нуля. Просто добавить "доказательной базы" в красивом зажигательном виде.

К чему это я? Врага надо изучать. Можно просто для себя. Можно с академической точки зрения. Можно даже как бизнес-проект, если есть грантовые истории как источник дохода.

Но, думаю, стоит подходить и с утилитарными соображениями. Если изучаешь – увидишь слабые места. И сможешь использовать. Как на тактическом уровне, так и во внешней политике либо поиску инвестиций. Надеюсь, к этому придем.